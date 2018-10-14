Kavga eden horozları ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası güldürdü

Antalya’da kavga eden iki horozu ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası izleyenleri güldürdü.Bu sabah Alanya ilçesinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler, hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Bir evin bahçesinde kavgaya...

Antalya’da kavga eden iki horozu ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası izleyenleri güldürdü.

Bu sabah Alanya ilçesinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler, hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Bir evin bahçesinde kavgaya tutuşan iki horozu fark eden yavru bir köpek, kavgayı sona erdirmek için uzun süre çaba harcadı. Her iki horozun kuyruklarını ağzıyla tutup metrelerce sürükleyen yavru köpek, tüm çabasına rağmen kavgaya engel olamadı. Horozların da köpeğe karşı hiç tepki vermemesi ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.