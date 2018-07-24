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24 Temmuz 2018 Salı 14:07

Kavurucu sıcaklardan bunalanlar kendilerini denize attı

Hava sıcaklığının 33 dereceyi gösterdiği Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Kavurucu sıcaklardan bunalanlar kendilerini denize attı
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Hava sıcaklığının 33 dereceyi gösterdiği Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya’da tatil yapanlar sıcak yaz günlerinin etkisini azaltmak için denize akın ediyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29.6, nem oranının ise yüzde 65 derece ölçüldüğü ilçede, dünyaca ünlü Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajları renkli görüntülere sahne oldu. Sahilleri dolduran tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenerek kitap okumayı tercih etti. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini aktardı.
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