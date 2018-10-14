Kayalıklarda mahsur kalan av köpeğini AFAD ekipleri kurtardı

Kastamonu’da Haznedar köyünde kayalıklarda mahsur kalan av köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Haznedar Köyünde bulunan kayalıklarda av köpeği mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından...

Kastamonu’da Haznedar köyünde kayalıklarda mahsur kalan av köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Haznedar Köyünde bulunan kayalıklarda av köpeği mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılamayan av köpeği için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. AFAD ekipleri, Haznedar köyüne giderek mahsur kalan av köpeğini kurtardı. Kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.