Kaybolan Fındık isimli köpeğini bulana 500 lira ödül verecek

Isparta’da arkadaşına emanet bıraktığı Fındık isimli köpeğinin Fatih Mahallesi’ndeki parkta kaybolduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı videoyla gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını isteyen kadın bulana 500 lira para ödülü koydu.

İstanbul’dan bir süre önce Isparta Fatih Mahallesi’nde ikamet eden arkadaşına ziyarete gelen Sema Bağbak, kendisi İstanbul’a gittiği 10 Ekim 2018 tarihinde arkadaşına emanet olarak bıraktığı köpeği parkta kayboldu. Kaybolan köpeğini bulmak için sosyal medyada hesabında gözü yaşlı bir video paylaşan Bağbak, köpeğinin bulunmasını isteyerek, onun ilaç kullandığını ve kendisinin onsuz, onun da kendisi olmadan yaşayamayacağını haykırışlarıyla anlattı.

Bağbak: “Özellikle son 2 gündür ölüsün bile bulmaya dua eder oldum”

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’inin ulaştığı Bağbak, yaşadıklarını böyle anlattı; “7 senedir köpeğime bakıyorum. İstanbul’a gittiğim için emanet olarak arkadaşıma bırakmıştım. Köpeğim kayıp, benim hayatta ondan başka kimsem yok. Kayıp acısı gerçekten çok kötü. Nerede olduğunu ve nerede yattığını bilmiyorum. Ne yemek yiyor bilmiyorum. Aç mı, acı mı çekiyor, işkence mi görüyor, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bugün Sav Kasabası’nda olduğuna dair bir bilgi aldım. Sav Kasabası’nda gidip, gördüm, soruşturdum. Görenler var, ben de Sav Kasabası’nın kendi internet sitesinde birkaç yerde gördüm. Birkaç kişiye haber bıraktık. Emniyet ile birlikte aradık. Çok sağ olsunlar, yardımcı oldular. Tüm Sav Kasabası’nı aradık. Görenler var ama ben hala köpeğime ulaşamıyorum. O dışarıda inanın yaşayamaz, ben de onsuz asla yaşayamam. En önemlisi ilaçları var, bugün beşinci gün. Tiroit hastası ve her gün ilaç kullanması lazım. Beş gündür ilaç kullanmıyor. Onun mamaları bile diyet maması olması lazım, yoksa yaşından daha erken kaybederim. Ben artık 5 gündür, özellikle son 2 gündür ölüsün bile bulmaya dua eder oldum. Çok zor durumdayım. Lütfen kimdeyse, ortaya çıksın. Ne istiyorsa, hangi köpeği istiyorsa ben ona getirmeye hazırım. Kimdeyse, lütfen benim köpeğimi iade etsin.”

“Benim köpeğim bile evdeyken üstü açık yatamaz, hava buz gibi”

“7 senedir biz onunla beraber yaşıyoruz, her yere beraber gidiyoruz, beraber yatıyor - beraber kalkıyoruz” diyen Bağbak, “Benim köpeğim bile evdeyken üstü açık yatamaz, hava buz gibi burada. Ne olur insanlar duyarlı olsunlar. Zor bir şey değil, köpeği görüp bana haber vermelerini istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum” dedi.

“Bulana 500 lira ödül koydum”

Canından çok sevdiği köpeğinin bulunması için elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapacağını dile getiren Bağbak, “Bulana 500 lira ödül koydum. Yeter ki köpeğim sağ salim gelsin, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Allah rızası için ne olur, yalvarıyorum. Bir insan, çocuğu kaybolduğunda nasıl ve ne halde oluyorsa, ben onun şu anda 10 katı halindeyim. Çünkü, bir insan kendi kendine çalışabilir, yemek bulabilir, her şeyi yapabilir ama o doğduğundan beri evde. Sokağı asla bilmiyor. Sokakta yemek yemeyi ve yemek bulmayı bilmez, kedilerden bile korkar benim köpeğim. Allah aşkına ne olur, bulan ve gören bana lütfen haber versin. Telefon numaram zaten, tüm emniyette, sosyal medyada ve internet sitelerinde var. Bulanlar 7/24 beni arayabilirler. Köpeği bulduklarında en fazla tutacakları yarım saat veya 1 saat. Ben o süre zarfında zaten kendilerinden alacağım” diye konuştu.

“Kayıp acısı gerçekten çok zor”

Bağbak, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan o gözü yaşlı videosuyla ilgili olarak da şunları söyledi; “O videoyu çektiğimde ben çok kötüydüm ve köpeğimden hiçbir şekilde haber alamıyordum. Benim birazcık sakinleşmemin sebebi de bugün Sav’da köpeğimi gezerken görmek. Şükür ki hala yaşıyor olduğunu biliyorum ve iyi olduğunu biliyorum. Ne kadar iyi olabilirse, en azından başına bir şey gelmemiş, işkence görmemiş, acı çekmiyor. Normal bir şekilde yaşıyor şu anda. Benim şu andaki tek tesellim o, başka hiçbir şey değil. Kayıp acısı gerçekten çok zor. Ölüsünü bile gören olursa ne olur bana haber versin, öldüğünü bile bilmek istiyorum.”

“Beni şu an sakin görmeyin”

Kayıp köpeğini bulmak için kendisine Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (ISHAYKO), hayvan severler ve emniyet güçlerinin çok destek olduğunu ileten Bağbak, “Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bana çok yardımcı oldular. Kendileri sosyal medyada hep ücretli reklam verdiler. Buradaki, Isparta’daki tüm hayvan severler gönüllü olarak çıktılar, aradılar. Her yerde broşürleri basıldı. Yarın da Sav Kasabası’na gidip, bana ulaşsınlar diye büyük büyük broşürlerine asacağım. Bugün oradaki çocuklara söyledim. Beni şu an sakin görmeyin. Ben şu an sosyal medyadaki o videodaki gibiyim ama köpeğimin yaşadığını ve en azından nerede olduğunu bildiğim için biraz daha sakinleştim” ifadelerini kullandı.