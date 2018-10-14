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14 Ekim 2018 Pazar 15:02

Kaybolan köpeğini ağlayarak çektiği videoyla arıyor

Isparta’da kaybettiği Fındık isimli köpeğini arayan kadın, sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı videoyla gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını istedi.Isparta Fatih Mahallesi’nde kaybolan köpeğine ağlayan Sema Bağbak, haber vermediği...

Kaybolan köpeğini ağlayarak çektiği videoyla arıyor
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Isparta’da kaybettiği Fındık isimli köpeğini arayan kadın, sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı videoyla gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını istedi.

Isparta Fatih Mahallesi’nde kaybolan köpeğine ağlayan Sema Bağbak, haber vermediği yer kalmadığını ifade ederek, sosyal medyadaki takipçilerinden çektiği videonun paylaşılmasını istedi. Bağbak, köpeğinin akıbetini bilmek istediğini söyledi.

"O bensiz ölür”

Köpeğinin biri tarafından bulunmuş olma ihtimalini de hesaba katan gözü yaşlı kadın, bulana para ödülü de vereceğini de söyleyerek, paylaşımında, "Fındık, 7 yaşında ismine duyarlı, çarşamba günü Isparta Fatih Mahallesi tarafından kayboldu. Allah aşkına paylaşım yapın, ne olur. İlaçları var, o bensiz ölür. Kimdeyse ne para istiyorsa vereceğim" dedi.

Gözyaşları içinde ‘ne olur’ diye haykırdı

Bağbak sosyal medya hesabında çektiği videoda şunları söyledi:

"Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum. Isparta’da kayboldu, haber vermediğim yer kalmadı. Ne olur paylaşın. Ne olur akıbetini bilmek istiyorum. Ne olur akıbetini bilmek istiyorum, kimin elindeyse getirsin. Ne olur haber verin, ne olur. Bulamıyorum köpeğimi, haber vermediğim yer kalmadı. Bulana ne para istiyorsa vereceğim, ne olur."

Geçtiğimiz hafta kaybolduğu öğrenilen Fındık isimli köpeğin halen bulunamadığı öğrenildi.
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