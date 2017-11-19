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19 Kasım 2017 Pazar 12:02

Kayıp denizaltı 7 kez sinyal göndermeye çalışmış

Arjantin’de kaybolan ARA San Juan adlı denizaltının yedi kez sinyal gönderdiği ancak bağlantı sağlanamadığı bildirildi.

Kayıp denizaltı 7 kez sinyal göndermeye çalışmış
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Arjantin’de kaybolan ARA San Juan adlı denizaltının yedi kez sinyal gönderdiği ancak bağlantı sağlanamadığı bildirildi.

Arjantin’de ARA San Juan adlı denizaltı, dört gün önce ülkenin güneyindeki Ushuaia Limanı’nda rutin faaliyetlerini tamamlamasının ardından başkent Buenos Aires’in güneyindeki Mar del Plata Üssü’ne dönerken kaybolmuştu. Yetkililer, kayıp denizaltından sinyal alındığını belirtti. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denizaltında mürettebatın da yedi kez deniz üssü ile iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi. Mürettebatın dün saat 10.52 ve 15.45’te iki farklı üsse 4 ila 36 saniyelik sinyaller gönderdiği ancak bağlantı sağlanamadığı bildirildi. Açıklamada, bağlantının elverişsiz hava şartları nedeniyle sağlanamamış olabileceği, denizaltının konumunun tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, kayıp denizaltını arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arjantin Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, donanmaya ait bir destroyer ile iki korvetin denizaltı ile son iletişim kurulan bölgenin 430 kilometre açıklarında arama çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Denizaltı ile herhangi bir bağlantı kurulamadığını kaydeden Balbi, arama kurtarma çalışmalarına ABD, İngiltere, bölge ülkelerinin yanı sıra NASA’ya ait P-3 Orion keşif uçağının katıldığını bildirdi.

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