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27 Nisan 2018 Cuma 16:12

Kayıp down sendromlu kadının bulunması için çalışmalar sürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan down sendromlu kadını arama çalışmaları, jandarma, komando ekipleri ve vatandaşların katılımıyla sürüyor. Aramalarda, iz takip köpeği ve drone...

Kayıp down sendromlu kadının bulunması için çalışmalar sürüyor
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan down sendromlu kadını arama çalışmaları, jandarma, komando ekipleri ve vatandaşların katılımıyla sürüyor. Aramalarda, iz takip köpeği ve drone da kullanılıyor.

Önceki gün saat 12.00 sıralarında Alanya kırsalında bulunan Büyükpınar Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinden annesinin evine gitmek için ayrılan down sendromlu 32 yaşındaki Selime Erbaş’tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dün çok sayıda komando ve jandarma ekipleri bölgeye gelerek kadının bulunması için çalışma başlattı. Bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı iz takip köpeği ve drone da kullanılırken, arama çalışmalarına bölge halkı da katıldı. Dün yapılan çalışmalarda bir sonuç elde edilemedi. Bugün de arama çalışmalarının drone yardımıyla zorlu arazi koşullarında ve dik yamaçlarda devam ettiği belirtildi. İlçenin merkezinde de polis tarafından arama çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
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