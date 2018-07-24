Kayıp Evrim’i balık adamlar arıyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar Yazıtepe Barajı’nda aradı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde 14 gündür kayıp olarak aranan Evrim’e ait bir iz bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Komandolar, JAK ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çalışmalara Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli balık adamlar da katıldı. Olay yerine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Barajı’nda inşaat alanında bulunan yaklaşık 25 metre derinliğindeki suda dalgıçlar tarafından arama yapıldı. AFAD ve balık adamlar birlikte yaptıkları arama tarama çalışmalarında bir emareye rastlamadı.