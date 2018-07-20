Kayıp Evrim’in dedesinin mezarında arandı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın dedesinin mezarı açıldı.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları kapsamında duyum alan Jandarma ekipleri köy mezarlığında arama yaptı. Gece saatlerinde yapılan çalışmalarında Evrim’in geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dedesi Sadık Atış’ın mezarı kazıldı. Olay yeri jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından mezarlık kapatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir bulguya rastlamadığı öğrenildi.