GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:49

Kayıp Yusuf her yerde aranıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde önceki gün hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Yusuf her yerde aranıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde önceki gün hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Silvan ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Malabadi (Çatakköprü) Mahallesi’nde hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, asker ve güvenlik korucularından oluşan 81 kişilik ekip Yusuf’un bulunması için çalışmalarına devam ediyor. Köy kırsalında çalışma yapan ekipler, teknolojik tüm imkanları kullanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku