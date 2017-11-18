Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, D-100 karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti.Kaymakam Cemal Demiryürek, Kaynaşlı D-100 karayolu üzerinde oluşturulan Polis yol kontrol noktasına ziyarette bulundu. Uygulama noktasında görev yapan polislerle sohbet eden Kaymakam Demiryürek emniyet mensuplarından çalışmalar hakkında bilgi aldı, denetimi takip etti.
Kaymakam Demiryürek polisleri ziyaret etti
Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, D-100 karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti.Kaymakam Cemal Demiryürek, Kaynaşlı D-100 karayolu üzerinde oluşturulan Polis yol kontrol noktasına ziyarette bulundu. Uygulama noktasında görev...