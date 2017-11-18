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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:34

Kaymakam Demiryürek polisleri ziyaret etti

Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, D-100 karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti.Kaymakam Cemal Demiryürek, Kaynaşlı D-100 karayolu üzerinde oluşturulan Polis yol kontrol noktasına ziyarette bulundu. Uygulama noktasında görev...

Kaymakam Demiryürek polisleri ziyaret etti
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Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, D-100 karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti.

Kaymakam Cemal Demiryürek, Kaynaşlı D-100 karayolu üzerinde oluşturulan Polis yol kontrol noktasına ziyarette bulundu. Uygulama noktasında görev yapan polislerle sohbet eden Kaymakam Demiryürek emniyet mensuplarından çalışmalar hakkında bilgi aldı, denetimi takip etti.

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