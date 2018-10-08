Kaymakam Kaya köy ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya köy ziyaretlerine devam ediyor.

Son ziyaretlerinde Kaymakam Kaya’ya İl Genel Meclisi üyeleri Zübeyde Balı ve Ömer Tunçay eşlik etti. Kaymakam Kaya, Ortapınar, Senir ve Balçıkhisar köylerini ziyaret ederek burada köy halkı ile beraber bir araya geldi. Daha sonra vatandaşlarla hasbihal eden Kaya köy halkının sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Kaya, köy halkı ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini sonlandırdı.