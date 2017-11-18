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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:07

Kaymakam Sırmalı’dan ziraat odasına ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit Ziraat Odasını ziyaret etti.Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette ev sahipliğini yapan Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker...

Kaymakam Sırmalı'dan ziraat odasına ziyaret
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit Ziraat Odasını ziyaret etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette ev sahipliğini yapan Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker “İlçemiz Kaymakamı Ali Sırmalı, odamızı ziyaret ederek, ilçemiz tarımı ve devam eden zeytin hasadı ile ilgili konularda bilgi paylaşımı ve görüş alış verişinde bulunduk.”dedi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise ziyarette ev sahipliği yapan Ali Yılmaz Diker’e teşekkür etti.

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