Kayyum başkan, Tunceli’ye 10 yeni araç kazandırdı

Tunceli Belediyesi araç filosuna 4 milyon liralık 10 yeni araç dahil etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kenti çiçek gibi yapacaklarını söyleyerek, "Tunceli artık huzurla anılsın" dedi.Tunceli Belediyesine kazandırılan 4 milyon...

Tunceli Belediyesi araç filosuna 4 milyon liralık 10 yeni araç dahil etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kenti çiçek gibi yapacaklarını söyleyerek, "Tunceli artık huzurla anılsın" dedi.

Tunceli Belediyesine kazandırılan 4 milyon lira değerindeki 10 yeni araç için Atatürk Mahallesi’nde tören düzenlendi. Vali ve Başkan Vekili Tuncay Sonel, yeni araçları törenle hizmete soktu. Kendisi de direksiyon başına geçen Sonel, araçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Özellikle alınan finisherin asfaltlama çalışmalarına çok büyük katkıda bulunacağını belirten Vali Sonel, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan çöp aracı ve bir vidanjör hibe edildi. Biz geldiğimizde asfalt şehir içerisinde kürekle dökülüyordu. Biz bunu önemli bir sorun olarak gördük ve yeni bir finisher aldık. Aynı şekilde bunun nakli için tırımızı aldık. Bir yılda Tunceli’de 10 bin metre kare asfalt dökülürken, almış olduğumuz yeni araçlarla bu yıl 950 bin metre kare yani 95 kat fazla asfaltı şehir içerisine dökeceğiz. Sonbahar ayından bu güne kadar altyapılarını oluşturduk. Yeni imar yolları açtık. Yarı itibariyle de asfalt sezonuna bismillah diyoruz. Biz günde bin ailenin evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Onun için aldığımız minibüsümüz var. Ayrıca devlet hastanemiz ile anayol arasında vatandaşlarımız için ücretsiz koyduğumuz servisimiz var. Tunceli’de engelli vatandaşlarımız için engelli rampası olan minibüs aldık” dedi.

İlk göreve başladıklarında andan itibaren destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Binali Yıldırım ve bakanlara teşekkür eden Vali Sonel, "Biz Tunceli’yi çiçek gibi yapacağız. Çünkü Tunceli hakikatten güzel bir memleketimiz, artık huzurla anılsın istiyoruz. Buradaki yöre halkımıza ne yapsak az kalır” şeklinde konuştu.