Kayyum, ilçenin 50 yıllık su sorununu çözdü

Diyarbakır’ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ilçenin 50 yıllık su sorununu bulduğu kuyularla çözdü. Yazıcı, kuyulardan çıkan suyu borularla köylere ulaştıracak.

Yaklaşık iki yıl önce Hani ilçesine kayyum olarak atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, ilçeyi yeniden inşa etmek için çalışmalara hemen başladı. Geliştirdiği projeleri bir bir hayata geçiren Yazıcı, 196 milyon lirayı bulan projelerden 103 milyonluk kısmını hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sundu. Anaokulu, kadın ve gençlik merkezlerini hizmete açan Yazıcı, en büyük çalışmasını suda gerçekleştirdi. İlçenin 50 yıllık su sorununu çözen Yazıcı, kuyulardan çıkarılan suyu boru hatları ile köylere taşınması için yeni bir çalışma başlattı.

“50 yıllık mağduriyeti bertaraf ettik”

Projeleri ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazıcı, 22 ay önce Hani Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirildiğinde ilçenin en büyük sorununun su problemi olduğunu söyledi. Yazıcı, “Su problemi ilçede çok ciddi derecede mahrumiyetlere yol açmaktaydı. Biz ilçemizi bir bütün olarak ele alıp DSİ ve DİSKİ ile birlikte büyük bir çalışma yaparak, özveri ve koordinasyonla su çalışmalarına başladık. 22 ay içerisinde ilçemizin 50 yıla varan mağduriyetlerini bertaraf ettik. Öncelikle ilçe merkezinden başladık. İlçe merkezinde ilk göreve başladığımızda şebekeye günde iki saat su veriliyordu. 6 aylık çalışma ile uygun suya eriştik, saniyede 40 litre su almaya başladık” dedi.

“İnsanlar su problemi nedeni ile göç etme durumuna gelmişti”

Yakında arıtma tesisi ile birlikte su şebekesini vatandaşların kullanımına sunacaklarını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

“Bunun dışında ilçemizin kırsal mahallelerinde köydeki vatandaşların göç etme durumunu oluşturan birtakım problemler vardı. Örneğin Kuyular Mahallemizde yıllarca su problemi nedeni ile dişe dokunur bir çalışma yapılamamış belediye ekiplerince ve burada insanlarımız su problemleri nedeni ile göç etme durumuna gelmişlerdi. Kuyular Mahallemizde yaklaşık bir yıllık çalışma ile faaliyetlere giriştik ve bunun neticesinde vatandaşlarımıza suyu sunmanın gayreti içerisinde olduk. Şu an su kaynağı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Yine bunun dışında Abacılar Mahallemizde DİSKİ ekiplerimizle yaptığımız 8 aylık bir sondaj çalışması ile yaklaşık iki hafta önce uygun suya eriştik. Bu ilçede 50 yıllık su problemini bertaraf etmenin, hizmeti vatandaşlara sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

2 saatlik sudan 24 saat kesintisiz suya

Abacılar Mahallesinde çıkardıkları suyu 2 bin 800 metrelik bir boru hattı ile birlikte Ziyaret mevkisine ulaştıracaklarını anlatan Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yine o mevkiden Kuyular Mahallesine sağladığımız suya ek olarak hem Abacılar’a hem de Kuyular’a bu suyu takviye edeceğiz. Bu mahallerimizin artık hiçbir şekilde su problemi olmayacak. Aynı şekilde halihazırda ilçe merkezinde şebekeye 24 saat süreyle su vermekteyiz. 2 saat su veriliyorken bugün vatandaşlarımız 24 saat insani yaşama uygun su tüketimine kavuşmuşlardır. Bu hizmeti onlara ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlçe merkezi olsun, mahallelerimiz olsun, bunların dışında ilçemizde mevcut su problemini bir bütün olarak ele aldık. Bütün içerisinde DİSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü belediyemiz olsun, tüm mahallemizi mezralarımızı karış karış gezerek, su problemi varsa bunu çözmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilçemizde su problemi adına bir sıkıntın kalmayacaktır.”