Kayyum ile Kulp belediyesi hizmetlerini sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu talimatları ile yapımı başlatılan Turgut Özal Parkı görkemli bir açılışla hizmete girdi.

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi ve Kulp Belediyesi işbirliğiyle Turgut Özal Mahallesinde, 5 bin 100 metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan, içerisinde basketbol sahası, voleybol sahası, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkuru ve yeşil alan bulunduran Turgut Özal Pakı hizmete açıldı. Açılış programına Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Suphi Polat, Ak Parti Küçükçekmece İlçe Yönetim Kurulu üyesi İskan Taş, Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçi, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, devletin takdiri ile yaklaşık bir yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını söyledi. Dülgeroğlu, "Biz bu süre zarfında devletimizin ve milletimizin bize tahsis etmiş olduğu, sizlerin vermiş olduğu vergilerle, yine sizin gibi kıymetli vatandaşlarımıza hizmet edilmesi adına ilçe belediyemize gönderilmiş olan paralarla memleketimizin güzel insanlarının huzuru, refahı, mutluluğu ve geleceğe umutla bakabilmeleri için hak ettiği hizmetleri almaları adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu almamda sağ olsun İçişleri bakanlığımız, hükümetimiz, Kulp Belediyemize destek olması anlamında Küçükçekmece Belediye başkanlığımızı da kardeş olarak takdir etti. Küçükçekmece belediyemizin de desteğiyle Turgut Özal Mahallemize biz bu güzel parkı sizlere kazandırmış olduk. Hem Küçükçekmece belediye başkanlığımıza hemde devletimizin üst düzey yetkililerine Kulp belediyesinin teknik elemanlarına ve çalışanlarına aynı zamanda yüklenici firmanın personellerine huzurlarınızda teşekkürlerimizi arz ediyorum. Devletimizin ve milletimizin bize sunmuş olduğu imkanlarla bu kısa vadede bir çok proje hayata geçirdik, bazıları devam ediyor, bazılarının yavaş yavaş açılışlarını yapmaya başladık. Ancak bilmeniz gereken bir husus var Kulp belediyesine, devletimiz iller bankasından 20 milyon Türk lirası para gönderiyor, bu parayı bu memleketin güzel insanlarının refahı, huzuru, mutluluğu için daha yüksek standartlarda belediyecilik hizmetti alması için gönderiyor. Ama sizde takdir ederseniz ki 10 yıldır bu belediyeyi yöneten insanlar yıllık 20 milyon bütçesi olan bir belediyede bu memleketin insanları için yüz bin TL harcayıp bir tane park yapamadı. Bunu dikkatlerinize arz etmek istedim. Bu memleketin güzel insanları her şeyin en iyisine en güzeline laik ve benim bundan hiçbir şüphem yoktur. Bu millet bu memlekette yıllarca bin yıllık topraklarda Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle milletin mukaddes değerlerini koruma adına canla başla mücadele etti. Yeri geldi şehit oldu, yeri geldi gazi oldu, ama bu vatana, bu memlekete, bu millete olan sevdasında hiçbir şeyini yitirmedi. Devletin buradaki en üst yetkilisi olarak dolaysıyla biz şuna inanıyoruz. Kulp’un bu güzel insanlarına her şeyin en güzeli laik. Bizde batı standartlarında, Türkiye’nin batısında İstanbul’da, İzmir’de belediyecilik hangi standartlarda yapılıyorsa ilçemizde o standartlarda belediyecilik hizmetti sunmaya çalışıyoruz. Sadece alt yapı, üst yapı, bina, kaldırım, yol değil, aynı zamanda vatandaşımızın hak ettiği hayatını kolaylaştıracak sosyal projelerde hayata geçiriyoruz. Ben bu anlamda bize bu görev süresince her türlü desteği veren yapılan hizmetin hakkını teslim eden, kıymetini bilen saygı değer Kulplu hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Allah bizlere ömür verirse sizlerin bu desteği olursa, hükümetimizin, devletimizin desteği devam ederse inşallah kısa vadede ilçemize çok güzel hizmetler kazandıracağız, çok güzel yatırımlar yapacağız, biz çekip gideceğiz, bu hizmetlerin kıymetini sizler bileceksiniz. Bu hizmetlerden sizler istifade edeceksiniz. Ancak şunda hiçbir şüpheniz olmasın ki devletimiz, milletimizin desteğiyle bu bölgede yaşayan kardeşlerimizi hiçbir hizmetten mahrum bırakmak istemiyor. Maddi ve manevi anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz, yeter ki bu memleketimizde bu bölgemizde yaşayan insanların yüzü gülsün” dedi.

Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ise “Kardeş belediyemiz olan Kulp Belediyesine ve Kulp halkına taahhüt ettiğimiz park projesini tamamlanıp hayata geçmiş olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bizleri sımsıcak bağrına basan değerli Kulp halkına hayırlı olsun” diye konuştu.



Yapılan açılış konuşmalarından sonra folklor gösterisini sergileyen öğrenciler büyük bir beğeni aldı. Turgut Özal Parkı’nın açılış kurdelesini, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri birlikte kesti.