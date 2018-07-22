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22 Temmuz 2018 Pazar 12:47

Kaza geçirenlere yardım ettiği için geç kalan hemşire adayı sınava giremedi

Kütahya’da trafik kazası geçiren kazazedelere yardım eden hemşire adayı, KPSS sınav merkezine geç gelince, görevlilerce sınav salonuna alınmadı.

Kaza geçirenlere yardım ettiği için geç kalan hemşire adayı sınava giremedi
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Kütahya’da trafik kazası geçiren kazazedelere yardım eden hemşire adayı, KPSS sınav merkezine geç gelince, görevlilerce sınav salonuna alınmadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi A Bloktaki sınav salonuna saat 10.00’da gelenler arasında yolda trafik kazası geçiren kazazedelere yardım eden bir hemşire adayının da olduğu iki kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı’nda kapıların 09.45’te kapanması uygulaması nedeniyle sınava giremedi. Trafik kazasına yardım ettiğini belirtmesine rağmen hemşire adayının içeri alınmaması üzerine dışarıda bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yer yer vatandaş ve görevliler arasında tartışmalar yaşandı. Tüm ısrarlara rağmen hemşire adayı ve diğer kişi sınav salonuna alınmadı.
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