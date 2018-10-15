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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:12

Kazada şehit olan Er Özyolci, Ağrı’da toprağa verildi

Eskişehir’de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan er Ebuzer Özyolci Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgeçidi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada şehit olan Er Özyolci, Ağrı'da toprağa verildi
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Eskişehir’de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan er Ebuzer Özyolci Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgeçidi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyü nüfusuna kayıtlı er Abuzer Özyolci, vatani görevini yerine getirdiği Eskişehir’de terhisine 4 ay kala askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Eskişehir’de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı askeri araç devrildi. Kazada Ağrı’nın Tutak ilçesi Kılıçgediği köyü nüfusuna kayıtlı er Abuzer Özyolci şehit oldu. Öğle saatlerinde askeri uçakla Ağrı’ya getirilen şehit Özyolci için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

Şehit Özyolci’nin naaşı Ağrı Valisi Süleyman Elban, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve şehidin yakınları tarafından karşılandı. Askeri uçaktan silah arkadaşlarının omzunda taşınarak katafalka konulan şehit Özyolci’nin özgeçmişi okunarak İl Müftü Yardımcısı tarafından dua edildi.

Burada yapılan törenin ardından şehit Özyolci’nin naaşı Tutak merkez camiine getirilip kılınan namazın ardından helallik alındı.

Özyolci Kılıçgeçidi köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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