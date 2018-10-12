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12 Ekim 2018 Cuma 13:12

Kazadan kurtulan astronot ve kozmonot yeniden uzaya gidecek

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin, başarısız uçuşun ardından dünyaya dönen astronot ve kozmonotun önümüzdeki ilkbahar tekrar uzaya gönderileceğini açıkladı.Geçtiğimiz gün Kazakistan’dan fırlatılan Soyuz füzesi arıza...

Kazadan kurtulan astronot ve kozmonot yeniden uzaya gidecek
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin, başarısız uçuşun ardından dünyaya dönen astronot ve kozmonotun önümüzdeki ilkbahar tekrar uzaya gönderileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Kazakistan’dan fırlatılan Soyuz füzesi arıza yapmış, uzay gemisinin içindeki Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA’dan Avustralyalı astronot Nick Hague kapsülle roketten ayrılarak dünyaya acil iniş gerçekleştirmişlerdi. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitri Rogozin, Rus kozmonot Alexei Ovchinin ve Amerikalı astronot Nich Hague’ın önümüzdeki ilkbaharda tekrar uzaya gönderileceğini açıkladı.

Perşembe günü gerçekleşen kaza ile birlikte Rus yapımı Soyuz roketi piyasaya sürüldüğünden beri ilk defa arıza vermiş oldu.
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