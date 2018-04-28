GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:30

Kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istiyorlar

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, mahallelerinde bulunan kavşakta sürekli trafik kazalarının yaşandığını iddia ederek, çözüm için yetkililere seslendi.Uğur Mumcu Parkı’nda toplanan mahalle sakinleri, Atakum ilçesinde...

Kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istiyorlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, mahallelerinde bulunan kavşakta sürekli trafik kazalarının yaşandığını iddia ederek, çözüm için yetkililere seslendi.

Uğur Mumcu Parkı’nda toplanan mahalle sakinleri, Atakum ilçesinde Nişantaşı ve Cağaloğlu Caddelerinin kesiştiği kavşakta hemen hemen her gün trafik kazası yaşandığını iddia etti. Vatandaşlar, kavşakta yaşanan gerek maddi hasarlı gerekse yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için yetkililerin buraya trafik lambaları ve levhalar koymasını istedi.

Grup adına açıklama yapan İngilizce öğretmeni Selçuk Yılmaz, “Nişantaşı ve Cağaloğlu Caddelerinin kesiştiği kavşakta trafik önlemi alınmalı. Burada haftada en az 4-5 kez trafik kazası meydana geliyor. Biz bu bölgede yaşayan vatandaşlar olarak bu kavşağa acil trafik lambası, uyarıcı işaretler ve hız kesici tümsekler istiyoruz. Kimsenin canı daha fazla yanmadan veya birileri ölmeden yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku