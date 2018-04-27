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27 Nisan 2018 Cuma 08:36

Kazdağları’nda ikiz gökkuşağı

Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları Hanlar mevkiinde kısa süreli sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan ikiz gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Kazdağları'nda ikiz gökkuşağı
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Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları Hanlar mevkiinde kısa süreli sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan ikiz gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Kısa süreli bölgesel bir sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan ve yaklaşık 40 dakika boyunca gökyüzünde izlenebilen gökkuşağı, görenleri kendisine hayran bıraktı. Eşine sık rastlanmayan ikiz gökkuşağı, Kazdağları’nın eşsiz güzellikleri ile izleyenlere doyumsuz bir seyir yaşattı.
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