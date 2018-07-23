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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01

KDK çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’de cihaz kullananlarla beraber 3 milyona yakın işitme engelli olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinden şikayeti olan işitme engellilerinin de kendilerine başvurduğunu aktardı. Bir insanın derdini anlatamaması kadar sıkıntılı bir durum olmadığını söyleyen Malkoç, işitme engellilerin kuruma geldiklerinde dertlerini anlatabilmeleri noktasında KDK çalışanlarının işaret dili eğitimi almalarını gerek gördüklerini söyledi.

KDK çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’de cihaz kullananlarla beraber 3 milyona yakın işitme engelli olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinden şikayeti olan işitme engellilerinin de kendilerine başvurduğunu aktardı. Bir insanın derdini anlatamaması kadar sıkıntılı bir durum olmadığını söyleyen Malkoç, işitme engellilerin kuruma geldiklerinde dertlerini anlatabilmeleri noktasında KDK çalışanlarının işaret dili eğitimi almalarını gerek gördüklerini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) bugün işaret dili eğitimi alan çalışanlar için sertifika takdim töreni düzenlendi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, son yıllarda Türkiye’de önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek bu gelişmelerden birinin de engellilerle ilgili çalışmalar olduğunu kaydetti. Yasalar ve çalışmaların son derece sevindirici olduğunu belirten Malkoç, "Çalışmalar memnuniyet verici ama bu alanda yapılan çalışmalar tamamlandı denilemez. Bildiğiniz gibi iyiliğin güzelliğin sınırı yok. Ama bugüne kadar gelmiş olduğumuz mesafe de azımsanacak bir mesafe değildir. Çok şükür engelliler konusunda toplumda farkındalık oluştu" şeklinde konuştu.

Türkiye’de cihaz kullananlarla beraber 3 milyona yakın işitme engelli olduğunu belirten Malkoç, kamu hizmetlerinden şikayeti olan işitme engellilerinin de kendilerine başvurduğunu aktardı. Bir insanın derdini anlatamaması kadar sıkıntılı bir durum olmadığını söyleyen Malkoç, işitme engellilerin kuruma geldiklerinde dertlerini anlatabilmeleri noktasında çalışanların işaret dili eğitimi almalarını gerek gördüklerini paylaştı.

"120 saatlik bir işaret dili aldık"

İşaret dili eğitimi alan KDK çalışanlarından Safiye Açıkgöz, 120 saatlik bir işaret dili aldıklarını ve çok faydalı bir eğitim olduğunu aktardı. Türkiye’de 3 milyonun üzerinde işitme engelli birey olduğunu hatırlatan Açıkgöz, "Bu bireylere kurum olarak ulaşmamız gerekiyordu. Başarıyla tamamladık, çok da keyifli bir eğitimdi. Bütün vatandaşlarımıza ve kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İnsanın sosyal bir birey olduğunu dile getiren Açıkgöz, aynı zamanda herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade etti.
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