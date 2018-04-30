KDK memurun geçici görev yolluğunu ödetti

Vatandaşın kamu idareleri ile yaşadığı sorunları mahkemelere gitmeden önce dostane bir şekilde çözen ve vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), hastanede 3 hafta tedavi gördükten sonra başka bir ilçede görevlendirilen memurun geçici görev yolluğunun ödenmesini sağladı.

Vatandaşın kamu idareleri ile yaşadığı sorunları mahkemelere gitmeden önce dostane bir şekilde çözen ve vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), hastanede 3 hafta tedavi gördükten sonra başka bir ilçede görevlendirilen memurun geçici görev yolluğunun ödenmesini sağladı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda memur olarak çalışan başvurucu, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle üç hafta hastanede tedavi gördüğünü, bunun ardından amiri tarafından kendisini toplamasına yardımcı olacağı ileri sürülerek başka bir ilçeye geçici olarak görevlendirildiğini, bu görevin kısa süreli olacağı söylenerek verildiğini ancak uzun sürmesinde rızasının bulunmadığını belirtti. Başvurucu ayrıca 2017 yılında geçici görev süresinde alamadığı harcırahlarını almak amacıyla çalıştığı kuruma başvurduğunu ancak kendisine Ağustos 2016 yılında başka bir ilçeye ataması yapıldığı için talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı yönünde cevap verildiğini belirtti. Başvurucu, başka bir ilçeye geçmek yönünde bir talebinin bulunmadığını belirterek, aile durumunun ve rızasının gözetilerek önceki görev yeri olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atamasının yapılmasını ve Ağustos 2016 tarihinden itibaren ödenmeyen geçici görev yolluğunun ödenmesi için çareyi Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı.

KDK’nın arabuluculuk girişimleriyle başvurucu eski görev yerine tekrar görevlendirildi

Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkilileri ile başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için çözüm girişimlerinde bulundu. KDK’nın arabuluculuk girişimleri ve çalışmaları neticesinde başvuruya konu talep ulgili idare tarafından yerine getirilerek, başvuran eski görev yerine görevlendirildi ve başvurana 5.587,20 TL geçici görev yolluğu ödendi. Mağduriyeti giderilen başvurucu, KDK’ya teşekkürlerini iletti.