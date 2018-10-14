Kediler güzellik yarışmasında birinci olmak için yarıştı

Ankara’da Pursaklar Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Ankara Kedisi Güzellik yarışmasında kediler birinci olmak için yarıştı.Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Kedisi Güzellik Yarışmasına TBMM Milli Eğitim, Kültür,...

Ankara’da Pursaklar Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Ankara Kedisi Güzellik yarışmasında kediler birinci olmak için yarıştı.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Kedisi Güzellik Yarışmasına TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, TBMM İdari Amiri Orhan Yegin, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara katıldı. Yarışmada 200’e yakın kedi yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kedi sevenleri canı gönülden kutladığını söyleyerek, "Özellikle köpeklerin hayvan dükkanlarında (petshop) satılmasını çok yanlış olduğunu ifade ediyorum. Çünkü heveslenip alınıyor, daha sonra sokağa bırakılıyor. Sokağa bırakılması çok yanlış" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Ankara’nın kedisi, keçisi gibi özel değerleri olduğunu belirterek, Pursaklar belediye Başkanını tebrik etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, nesli tükenmekte olan Ankara kedisinin neslini korumak, hayvan sevgisini aşılamak için yarışma düzenlediklerine dikkat çekti. Çetin, "Hayvanlara karşı şiddet değil, sevgi ve merhamet içinde olmamız gerektiğini belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Yarışma sonuçları ise şöyle:

"Birinci Pamuk sahibi Rukiye Söğüt, ikinci 1.5 yaşında Pascal sahibi Fadime Aydın, üçüncü Herkül sahibi Yunus Başıbüyük, yavru kedi kategorisinde 6 aylık Pamuk sahibi Abdullah Tan ve juri özel ödülü ise kuyruğu olmayan 14 aylık Türkan."

Yarışmanın birincisi kediye mama ve sahibine Balkan turu, ikinci kediye mama ve sahibinde Antalya turu ve üçüncü kediye mama ve sahibine Karadeniz turu hediye edildi.