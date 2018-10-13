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13 Ekim 2018 Cumartesi 08:42

Keles’in hanım ağası

Bursa’da 2 tavukla iş hayatına başlayan kadın çiftçi, kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretip satıyor.

Keles'in hanım ağası
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Bursa’da 2 tavukla iş hayatına başlayan kadın çiftçi, kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretip satıyor.

Uludağ’ın eteklerinde Keles’e bağlı Pınarcık Mahallesi’nde ikamet eden Nurgül Yalın, 2 tavukla başladığı iş hayatında babası Halil Yalın da yardımıyla kısa sürede ilerleyip tavuk sayısını 700 adete çıkardı. Oturduğu evin yanındaki bahçeye önce kümes kuran geç kadın daha sonra büyüttüğü çiftlik için etiketleme ve paketleme ruhsatı alarak Bursa’da bir çok yere organik yumurta satmaya başladı.

Kızının aktif olarak iş hayatına 2017 yılında atıldığını belirten Halil Yalın, "Kızımın yapabileceği bir işti. Ben de destek oluyorum. Kızımın bir çocuğu da var. Torunumun okuması için maddi anlamda bu işin katkısı oldu. Şimdiye kadar ben dışarıdaki işleri yaptım. Kızlarım da tavuklara baktı. Satışlarıyla ben ilgileniyorum. Sıkıştıkları yerde biz destek sağlıyoruz. Günde ortalama 700 tane yumurta alıyoruz. Kolisi 20-25 TL arasında değişiyor. Bu sene fiyatlardan memnunuz. Ama dolar yükselince yem fiyatları da zamlandı" dedi.

Keles’te etiketleme ve paketleme ruhsatı alan ilk işletme olduklarını ifade eden Yalın, "Bu da bizi biraz sıkıntıya soktu. Çünkü örnek alacağımız bir yer olmadığı için zorlandık. Yavaş yavaş bu işi büyütmeye düşünüyoruz. Ufak tefek sıkıntıları aştık, şimdi daha da iyi olacak" diye konuştu.

Nurgül Yalın ise boşandıktan sonra 2017 yılında 700 tavukla işe başladıklarını söyledi.
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