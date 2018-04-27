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27 Nisan 2018 Cuma 17:59

Kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, kendi işini kurmak, yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere yönelik eğitim gerçekleştirdi.Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon...

Kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim
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Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, kendi işini kurmak, yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere yönelik eğitim gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce BURSA TİM-TEB Girişim Evi ortaklığıyla düzenlenen Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi konulu eğitimde, girişimci olmayı hedefleyen gençleri ağırlayan Nilüfer İnovasyon Merkez, bu kez “Wake Up Programı” ile kendi işini kurmak, yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlerle buluştu. Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bulunduğu illerde, yenilikçi girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirme, güçlendirme hedefiyle hayata geçirdiği TİM-TEB Girişim Evleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimi, Hayriye Soykan Yazıcı verdi. 3 gün boyunca Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking) metodu ile fikir, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan uygulama ağırlıklı eğitim, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde yer alan Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eğitmen Hayriye Soykan Yazıcı’nın, programın maksadı hakkında bilgi vermesinin ardından katılımcılar, yenilikçi metotlarla kendi iş fikirlerini oluşturdu. Bulunan iş fikirlerinin prototipleri hazırlandı ve hazırlanan prototipler ile geliştirilen iş fikirleri diğer katılımcılara sunuldu. Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.

“Girişimcilik Projesi” kapsamında Wake Up Programı’nı gerçekleştiren Nilüfer İnovasyon Merkezi, bundan sonra eğitim ve atölyelerine devam edecek.
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