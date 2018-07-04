Kent Konseyi Kadın Meclis’nden çocuk cinayetlerine tepki

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadına ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismar olaylarına tepki gösterildi.Yapılan basın açıklamasında, ‘İdam cezası, hadımlık veya kamunun vicdanını rahatlatacak en ağır ceza ne ise...

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadına ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismar olaylarına tepki gösterildi.

Yapılan basın açıklamasında, ‘İdam cezası, hadımlık veya kamunun vicdanını rahatlatacak en ağır ceza ne ise o ceza verilmelidir’ ifadeleri yer aldı.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyak, “Bugün maalesef çok acı bir olay neticesi, yüreklerimizdeki ateşi paylaşmak için bir araya geldik. Hepimizin bildiği gibi hemşerimiz olan, Bursa da yaşayan Yağlıkara ailesinin biricik evlatları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, ne yazık ki çok elim bir şekilde vefat etmiştir. Acımız soğumadan Ağrı’da da kaçırılarak açlığa terk edilen minik Leylamızın da ölüm haberini aldık. Küçücük bedenlere yapılan bunca eziyeti söylemeye bile dilimiz varmıyor. Güzel ülkemizde son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu olaylar artık hepimizin sabrını tüketmiştir. Bizler anneler olarak artık dayanamıyoruz. Dünyadaki hiçbir kız veya erkek çocuk böyle olaylarla karşılaşmamalı. Hiçbir aile bu acıyı yaşamak zorunda kalmamalı. Bizler Bursa Kent Konseyi olarak Kadın Meclisi olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama söz konusu çocuklar olduğunda içimiz daha çok yanıyor. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ‘Bursa Kadınları Konuşuyor Çalıştayı’ sonucu hazırladığımız raporda da çözüm yollarımızı ilgili mercilere sunmuştuk. Bursalı anneler olarak bizim artık böyle bir vahşete kurban verecek yavrumuz yoktur. Bütün mağdurlarımız için yargı sistemimiz sür’atle işletilerek sanığın tespit edilmesini ve en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz. Kadın Meclisi olarak bu işin takipçisi olacağız” dedi.