Kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dokusunu bozan çarpık ve sağlıksız yapılaşmalar sonucu oluşan gecekondu ve sorunlu alanları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Başkent’in...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dokusunu bozan çarpık ve sağlıksız yapılaşmalar sonucu oluşan gecekondu ve sorunlu alanları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkent’in farklı bölgelerinde yapımını gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı başından bugüne kadar 2 bin 872 gecekondunun yıkım ve tahliyesini gerçekleştirdi.

Kentin içindeki kaçak yapıları, ekonomik ömrünü doldurmuş binaları ve çöküntü alanları bir yandan tahliye eden Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da aşama aşama inşa ettiği modern yaşam alanlarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Anlaşmalı yıkım

Kentsel dönüşüm alanlarındaki gecekonduların yıkımı ve tahliyesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kentsel dönüşüm alanlarındaki bazı gecekonduların son derece eğimli ve sarp kayalıklar üzerine kurulu olduğunu belirten yetkililer, profesyonel iş makinalarıyla yıkım işlemlerinin yapıldığına dikkat çekerek, bugüne kadar Belediye ile anlaşarak sözleşme imzalayan vatandaşlara ait 23 binin üzerinde gecekondunun yıkımı ve tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentsel dönüşümde yoğun çalışma

Hıdırlıktepe, Mamak, Dikmen ve Bala’da da gecekondularda riskli yapı ya da metruk yapıların yıkımlarını sürdüren Büyükşehir Tahliye ve Yıkım Şubesi ekipleri, yılbaşından bugüne kadar Ankara genelinde 2 bin 872 gecekonduyu ve oturulamaz raporlu yapıyı yıktı.

Belediye ekiplerinin Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bin 730, Hıdırlıktepe’de 494, Bala’da 91 ve Dikmen 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde 407 gecekondu ile farklı alanlarda bulunan metruk yapıların yıkımı ve tahliyesini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gecekondu tahliye işlemleri sırasında bu güne kadar herhangi sorun yaşanmadığını ifade eden yetkililer, gecekondu sahipleriyle yapılan sözleşmeler kapsamında tahliyelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.