Kepçenin üstünde gelin ve damat gören vatandaşlar şaşkına döndü

Çanakkale’de dünya evine giren Ömer Tutak ve Tuğçe Tutak, düğün yapacakları salona kepçeyle gitti. Kepçe operatörü olan Ömer Tutak’ın arkadaşları damat ve geline unutamayacakları bir sürpriz yaptı.Görenleri şaşkına çeviren olay...

Çanakkale’de dünya evine giren Ömer Tutak ve Tuğçe Tutak, düğün yapacakları salona kepçeyle gitti. Kepçe operatörü olan Ömer Tutak’ın arkadaşları damat ve geline unutamayacakları bir sürpriz yaptı.

Görenleri şaşkına çeviren olay Çanakkale’de yaşandı. Kepçe operatörü olan Ömer Tutak ve kız arkadaşı Tuğçe Tutak bir süre önce hayatlarını birleştirmek adına karar aldı. Hazırlıklara başlayan çifte, düğün günü arkadaşları unutamayacakları bir sürprize imza attı. Ömer Tutak’ın arkadaşları iş makinesi olan kepçeyi evlerinin önüne çekti. Damatla gelini kepçeye bindiren arkadaşları çifte unutamayacakları anlar yaşattı. Kepçenin üzerinde gelin ve damat gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Şaşkın bakışlar eşliğinde kepçeden inen çift düğün yapacakları salona girdi.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında son derece mutlu olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi.