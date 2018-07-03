GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 14:40

Kerkük’te seçim sonuçları elle sayımı başladı

Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün Kerkük’te oyların elle sayılmasına başlandığını duyurdu.

Kerkük'te seçim sonuçları elle sayımı başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün Kerkük’te oyların elle sayılmasına başlandığını duyurdu.

Irak’ın 7 ilinde elle sayımın yapılması kararının ardından Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu Kerkük’te oyların elle sayımına başladı. Çekimlerin yasaklandığı elle sayımda, Bağdat’ta sonuçlarının gönderilmediği 186 sandık dahil olmak üzere toplam 500 sandığın elle sayılması bekleniyor. Siyasi parti temsilcilerinin gözlemcileri ve özel komisyonun hazır bulunmasıyla yapılan sayım, önceki gün sandıkların muhafaza edildiği depoya düzenlen saldırının ardından, geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

Irak Meclisi 6 Haziran’da oyların elle sayılması yönünde karar almasının ardından 21 Haziran’da Irak Federal Mahkemesi de kararı onaylamıştı.

Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerin başında gelen petrolle zengin Kerkük kentinde dün, 12 Mayıs yapılan seçim sandıklarının muhafaza edildiği depoya bombalı araçla düzenlen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku