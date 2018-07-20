Kıbrıs Barış Harekatı 44. yılında

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bir kutlama mesajı yayınlayan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle...

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bir kutlama mesajı yayınlayan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Kıbrıs Adası’nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 44 yıl geçti. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, bir kutlama mesajı yayınladı. O yılları “Katliamların, canlı canlı bebeklerin toprağa, toplu mezarlara gömüldüğü yıllar” olarak tanımlayan Akpınar, mesajında kendi çocukluğundan o günlere dair anılarını aktardı.

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun”

Akpınar, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi:

“O günleri yaşayan bilir. Çocukluğumuzun bizden Yunan cuntası ve Rum ordusu tarafından kaçırıldığı yıllar. Katliamların, canlı canlı bebeklerin toprağa, toplu mezarlara gömüldüğü yıllar. Bir sınıf arkadaşım da onlardan biri; “Mustafa“. Nur içinde yat arkadaşım. Mücahidimize, anavatanımıza, Mehmetçiğimize; canlarımızı borçluyuz. "Mutlu barış harekâtı, rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın seslenişi, Mehmetçiğin paraşütlerle mahallemize; Türk alayına inişi halen bugün gibi hatıralarımda. Fantomların geçişi, Rum radyosu ve TV’lerinin ters propagandaları, her anı bugün gibi yaşıyoruz. Allah o günleri evlatlarımıza yaşatmasın. Şu anda bizlere hükümet edenler, o günleri unutmasın. Türklere ve Türklüğe karşı bu kin bitmedikçe, halen küçücük çocuklara Kilise desteğiyle, Türk düşmanlığı aşılanıyor ve o duygu ile yaşatılıyorlarsa; barıştan söz etmek mümkün değil. Yaşayan bilir. Teşekkürler anavatanım. Teşekkürler kahraman mücahidim, teşekkürler şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik.”