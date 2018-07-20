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20 Temmuz 2018 Cuma 20:48

Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı

Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri Piyade Er Ali Ocak ve Piyade Er Halil Kalafatoğlu’nun aziz ruhu için tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı
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Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri Piyade Er Ali Ocak ve Piyade Er Halil Kalafatoğlu’nun aziz ruhu için tören düzenlendi.

Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, 18 Temmuz 2018 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri Piyade Er Ali Ocak ve Piyade Er Halil Kalafatoğlu’nun aziz ruhu için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok’un sunumuyla gerçekleştirilen anma programında, şehitlerin yaşam hikayeleri anlatıldı. Programda duygusal anlar yaşandı.
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