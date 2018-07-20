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20 Temmuz 2018 Cuma 17:38

Kıbrıs Barış Harekatı tanığı gazi Hasan Tuna yaşadıklarını anlattı

Kırşehirli gazi Hasan Tuna, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşadıklarını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı tanığı gazi Hasan Tuna yaşadıklarını anlattı
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Kırşehirli gazi Hasan Tuna, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşadıklarını anlattı.

Kırşehir Muharip Gaziler Derneği üyesi Hasan Tuna, Kıbrıs Barış Harekatı’nda iki harekatta da görev aldığını belirterek, "Kıbrıs’ta Paşa köy diye bir yer var. Savaş bitti orada mevzilendik. Çıkmaz sokak gibi bir yerde bir kapı açıldı. Çeşitli kılıkta birisi çıktı. Eski bir kıyafetle karşımıza çıktı. Bizlerde bunu görünce elimizdeki silahları çevirerek ateş etmeye başladık. Ateş ettik ama vuramadık. Kapıyı kapatarak girdi içeri, bizler de bu adamın peşine düştük. Uzun aramalar sonrası kimseyi bulamadık. Çıkarken omzuma bir tanesi vurdu. Baktım bu adam, ’Ben Mahsenli Ali Efendi’ dedi, kayboldu. Mahsenli’yi biliyorum ama Mahsenli Ali Efendi’nin orada yattığını bilmiyordum. İzne geldikten sonra gittim ve sürekli ziyaretini yapıyorum" diye konuştu.

Beş Parmak Dağları’nda yer alan ve dağda kaldığı söylenen tankı da askerlerin savaş hatırası olarak bıraktığını ifade eden gazi Tuna, "Alaya ait bir tank, birinci bölüğe ait bir tank, o tanklar öyle yerlere çıkar ve iner. O tankı bizler oraya savaş hatırası olarak bıraktık. O tankın oraya çıkması, inmemesi söz konusu değil. Bizler o tankı oraya savaş hatırası olarak bıraktık. Kıbrıs Harekatı bittikten sonra M47-M48 tanklarımız vardı. Savaş bittikten sonra devlet o tankları aldı. Savaşı kazanan yok, kazanan her şeyini kaybedip kazanıyor, kaybeden de her şeyini kaybediyor" dedi.
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