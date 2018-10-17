Kıbrıs gazisi Hüseyin Akdağ toprağa verildi

Törene Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, askeri erkan, Şehit ve Gazi Dernekleri, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akdağ’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Akdağ’ın cenazesi Killik Camii’ne getirildi. İkinci namazını müteakip Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Akdağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak Tavşanlı Asri Mezarlığı’na götürüldü. Akdağ, burada dualar eşliğinde toprağa verildi.

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