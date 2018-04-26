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26 Nisan 2018 Perşembe 12:38

Kıbrıs gazisi Muharrem Ağduk son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ikamet eden 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muharrem Ağduk düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir rahatsız olan ve dün sabah saatlerinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Muharrem...

Kıbrıs gazisi Muharrem Ağduk son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ikamet eden 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muharrem Ağduk düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsız olan ve dün sabah saatlerinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Muharrem Ağduk, Şuhut ilçesindeki Ulu Camiide öğle namazına müteakip sonra düzenlenen askeri törenle Şuhut aile kabristanına defnedildi. Gazi Ağduk’un cenaze namazına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Parsak, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Şevik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Karagöz, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
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