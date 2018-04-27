Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Başar son yolculuğa uğurlandı.Gölpazarı’na bağlı Arıcaklar Köyün’de ikamet eden Kıbrıs gazisi Ali Başar (65) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Başar’ın cenazesi bugün resmi törenle Cuma namazına müteakip Çarşı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Arıcaklar Köyü Mezarlığında defnedildi. Cenazeye; Vali Yardımcısı İbrahim Acır, Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, merhum gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Başar son yolculuğa uğurlandı.Gölpazarı’na bağlı Arıcaklar Köyün’de ikamet eden Kıbrıs gazisi Ali Başar (65) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını...