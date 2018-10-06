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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:13

Kılıçdaroğlu Eskişehir ziyaretini tamamladı

Eskişehir’e, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak Ankara’ya hareket etti.Eskişehir temaslarını gün boyu sürdüren Kılıçdaroğlu,...

Kılıçdaroğlu Eskişehir ziyaretini tamamladı
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Eskişehir’e, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak Ankara’ya hareket etti.

Eskişehir temaslarını gün boyu sürdüren Kılıçdaroğlu, Eskişehir Aydınlanma Buluşması’na katıldıktan sonra yürüyerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Basına kapalı görüşmelerin ardından buradan hareket eden Kılıçdaroğlu, son olarak Köy Enstitüleri Derneği Kurucu Üyesi Bircan Bircan’ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, karayolu ile Ankara’ya hareket etti.
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