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09 Ekim 2018 Salı 13:26

Kilisede çocuk istismarı

Fransa’da süregelen kiliselerdeki çocuk istismarı skandalları sebebiyle Fransız milletvekilleri araştırma komisyonunun kurulmasını talep etti.

Kilisede çocuk istismarı
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Fransa’da süregelen kiliselerdeki çocuk istismarı skandalları sebebiyle Fransız milletvekilleri araştırma komisyonunun kurulmasını talep etti.

Fransa’da süregelen kilisede çocuk istismarları skandallarına çare arayan vekiller, araştırma komisyonu kurulması için teklif sundu. Sosyalist vekillerin teklif ettiği araştırma komisyonu taleplerini sosyalist senatör Patrick Kanner hem kilisenin imajını hem de mağdurları korumak için istediklerini duyurdu. Sosyalist vekillerin inisiyatifinde kurulması teklif edilen araştırma komisyonunun kiliselerde gerçekleşen çocuk istismarının önüne geçilmesi için gerekli olduğunu savunarak hem kilisenin imajının hem de kurbanların korunması için kurulması gerektiğini vurguladı.

Komisyonun skandalların detaylarını aydınlatmasını beklediğini dile getiren senatör Kanner, “Bir günahla karşı karşıya değiliz, cumhuriyetin yasalarına aykırı bir suçla karşı karşıyayız” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde birçok din adamı, eski bakan, avukat ve istismar mağdurunun Hristiyan dergisi “temoignage chretien” sayısında mecliste kilisede çocuk istismarları ile ilgili araştırma komisyonu oluşturulması yönünde isteklerini yayımlamıştı. Odoxa anket şirketinin araştırmalarına göre Fransızların yüzde 88’inin bu komisyona olumlu baktığı öğrenildi.
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