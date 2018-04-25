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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:50

Kilis’te 57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Kilis’te, Çanakkale Savaşları’nda kahramanlıkları ile destanlaşan 57’nci Piyade Alayı şehitleri için ’Bir Ölüp Bin Diriliriz’ sloganıyla yoğun katılımlı bir yürüyüş yapıldı.

Kilis'te 57'nci Alay'a vefa yürüyüşü
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Kilis’te, Çanakkale Savaşları’nda kahramanlıkları ile destanlaşan 57’nci Piyade Alayı şehitleri için ’Bir Ölüp Bin Diriliriz’ sloganıyla yoğun katılımlı bir yürüyüş yapıldı.

Kilis’te, Çanakkale şehitlerini anmak için ’Bir Ölüp Bin Diriliriz’ sloganıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile “57’inci Alay Vefa Yürüyüşü” programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve gençler Hacı Cümbüş Camisi’nde bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler hep birlikte sabah namazını kıldı. Yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüşe başladı. Şehitlik Anıtı’nda Kuran-ı Kerim okunmasının ardından tüm şehitler için dua edilerek program tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini, şehitleri anlamak, o günleri yeniden yaşamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı,, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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