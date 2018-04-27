Kilis’ten Ordu’ya gelen öğrenciler törenle karşılandı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Ordu’ya gelen öğrenciler, valilik binası önünde törenle karşılandı.

Proje kapsamında, Kilis’ten gelen 31 kız, 35 erkek öğrenci ve 8 öğretmen olmak üzere toplam 74 kişi, Ordu Valiliği önünde yapılan törenle karşılandı. Öğrencilerin arasındaki gelenek ve göreneklerin tanınması ve dostluğun pekiştirilmesi adına başlatılan proje kapsamında, Kils’ten gelen öğrenciler, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu’daki çeşitli okullardan gelen öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler, Kilis’ten gelen arkadaşlarına Türk Bayrağı ve karanfil hediye etti.

Karşılama töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, proje kapsamında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için öğrencilerin bir araya getirildiğini söyledi. Valilik olarak, Ordu’ya misafir gelen öğrencileri en iyi şekilde ağırlayacaklarını aktaran Vali Yavuz, “İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında kardeş şehrimiz Kilis’ten misafirlerimiz var. Biz, 82 milyon vatan evladı ile biriz-beraberiz, ayrımız-gayrımız yok, bin yıldır birlikteyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek üzere, ülkemizin cennet köşelerinden kardeşlerimizi buluşturuyor ve gönül birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Valilik olarak, inşallah buradan güzel anılarla ayrılmanız için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Valilik binası önünde toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencileri, yöresel oyunları sergiledi.

Program, Valilik binası içerisindeki konferans salonundaki çeşitli etkinliklerle devam etti.