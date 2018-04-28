GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:26

KİPTAŞ "Silivri konutları 3. Etap" projesinin kura çekilişinde büyük heyecan yaşandı

KİPTAŞ tarafından inşa edilen “Silivri konutları 3. Etap”ın kura çekilişi gerçekleştirildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen kura çekilişinde vatandaşların heyecanı kameralara yansırken kimi vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

KİPTAŞ 'Silivri konutları 3. Etap' projesinin kura çekilişinde büyük heyecan yaşandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

KİPTAŞ tarafından inşa edilen “Silivri konutları 3. Etap”ın kura çekilişi gerçekleştirildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen kura çekilişinde vatandaşların heyecanı kameralara yansırken kimi vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

KİPTAŞ tarafından inşa edilen Silivri konutları 3. Etap için kura çekilişi gerçekleştirildi. Bugüne kadar inşa ettiği 80 bin konutla pek çok vatandaşı ev sahibi yapan KİPTAŞ’ın toplam bin 508 adetten oluşan Silivri konutları 3. Etap kura çekimi sırasında büyük heyecan yaşandı. Kimi vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken kazanan talipliler büyük bir sevinç yaşadı. Ön müracaatta toplam konut sayısının 6 katı talep alan KİPTAŞ “Silivri konutları 3. Etap” noter eşliğinde kura çekimiyle yeni sahiplerini buldu. Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kura çekilişine KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp Karahan katıldı.

Bu çekilişte kazanamayanların bir dahaki 2. Etap çekilişlerinde de hak sahibi olacağını belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım "Cumartesi gününde sizleri buraya davet ettik. Teşriflerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Eyüp Bey’in de söylediği gibi sevinenimiz olacak belki üzülenimiz olacak. Bence üzülmeyin hiç 2. Etap’ı bayramdan evvel Silivri’de hemen bu konutların yanında çalışmalar yapıyoruz. Bir arsamız daha var. Orada da bin 350 konutu yeni etap olarak sizlere sunacağız ve çekilişte kazanamayanlar o konutlardan yeni bir çekim hakkı kazanmış olacak. Ben şimdiden kurada hak sahibi olacaklara başarıları diliyorum. Çekilmeyenler de üzülmesinler. Bu dönem başladığımızda 10 bin konut müjdemiz vardı. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 3 bin konutla beraber 8-9 bin konutu bulduk. Bin 300 konutla da 10 bini tamamlamış olacağız. Katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek veriyorsunuz. Biz de sizlere mahcup olmamak için elimizden geleni gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku