KİPTAŞ 'Silivri konutları 3. Etap' projesinin kura çekilişinde büyük heyecan yaşandı

KİPTAŞ tarafından inşa edilen “Silivri konutları 3. Etap”ın kura çekilişi gerçekleştirildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen kura çekilişinde vatandaşların heyecanı kameralara yansırken kimi vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

KİPTAŞ tarafından inşa edilen Silivri konutları 3. Etap için kura çekilişi gerçekleştirildi. Bugüne kadar inşa ettiği 80 bin konutla pek çok vatandaşı ev sahibi yapan KİPTAŞ’ın toplam bin 508 adetten oluşan Silivri konutları 3. Etap kura çekimi sırasında büyük heyecan yaşandı. Kimi vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken kazanan talipliler büyük bir sevinç yaşadı. Ön müracaatta toplam konut sayısının 6 katı talep alan KİPTAŞ “Silivri konutları 3. Etap” noter eşliğinde kura çekimiyle yeni sahiplerini buldu. Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kura çekilişine KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp Karahan katıldı.

Bu çekilişte kazanamayanların bir dahaki 2. Etap çekilişlerinde de hak sahibi olacağını belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım "Cumartesi gününde sizleri buraya davet ettik. Teşriflerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Eyüp Bey’in de söylediği gibi sevinenimiz olacak belki üzülenimiz olacak. Bence üzülmeyin hiç 2. Etap’ı bayramdan evvel Silivri’de hemen bu konutların yanında çalışmalar yapıyoruz. Bir arsamız daha var. Orada da bin 350 konutu yeni etap olarak sizlere sunacağız ve çekilişte kazanamayanlar o konutlardan yeni bir çekim hakkı kazanmış olacak. Ben şimdiden kurada hak sahibi olacaklara başarıları diliyorum. Çekilmeyenler de üzülmesinler. Bu dönem başladığımızda 10 bin konut müjdemiz vardı. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 3 bin konutla beraber 8-9 bin konutu bulduk. Bin 300 konutla da 10 bini tamamlamış olacağız. Katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek veriyorsunuz. Biz de sizlere mahcup olmamak için elimizden geleni gösteriyoruz" şeklinde konuştu.