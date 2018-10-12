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12 Ekim 2018 Cuma 10:38

Kırgızistan’da ‘Türk Halklarının İlk Türkçe Yazılı Eserleri Sempozyumu’ düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğinde Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Kırgızistan Kasım Tınıstanov Issık Göl Devlet Üniversitesinin işbirliği ile Kırgızistan’ın Karakol şehrinde Türk Halklarının İlk Türkçe Yazılı Eserleri konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Kırgızistan'da ‘Türk Halklarının İlk Türkçe Yazılı Eserleri Sempozyumu' düzenlendi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğinde Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Kırgızistan Kasım Tınıstanov Issık Göl Devlet Üniversitesinin işbirliği ile Kırgızistan’ın Karakol şehrinde Türk Halklarının İlk Türkçe Yazılı Eserleri konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Kırgızistan Kasım Tınıstanov Issık Göl Devlet Üniversitesinin çeşitli salonlarında gerçekleştirilen sempozyuma, Issık Göl ili Valisi Osmanaliyev Akılbek Şaripov, Kasım Tınıstanov Issık Göl Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurmanbek Abdıldayev, Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı Yük. Müh. Mustafa Özcivan, Dünya Söz Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin, TİKA Bişkek Program Koordinatör Yardımcısı Fatih Abdi Çetin ile ülkelerin bilim adamları katıldı. Kasım Tınıstanov Issık Göl Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurmanbek Abdıldayev sempozyumun iki ülke arasında işbirliğinin gelişmesine fayda sağlayacağını belirterek, katılımcıların hepsine birer katılım belgesi verdi.

Bölge üniversitelerinde görevli akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı sempozyuma Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’dan katılan bilim adamları Atabetül’l-Hakayık, Kutadgu Bilig, Kitab-ı Dede Korkut ve Dîvânu Lugâti’t-Türk konularında 48 bildiri sundu. Bildirilerin e-kitap olarak yayımlanacağı ve bu bildirilerin 2019 yılı içinde bir kitap bütünlüğünde yayımlanarak bilim dünyasının hizmetine sunulacağı belirtildi.
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