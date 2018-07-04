GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:06

Kırıkkale’de ’Millet Kıraathanesi’ni millet açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi vaadinde bulunduğu ‘Millet Kıraathanesi’ Kırıkkale’de faaliyete girdi. Açılış kurdelesini ise vatandaşlar kesti.

Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi'ni millet açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi vaadinde bulunduğu ‘Millet Kıraathanesi’ Kırıkkale’de faaliyete girdi. Açılış kurdelesini ise vatandaşlar kesti.

Kırıkkale’de Hüseyin Kâhya Mahallesi’ndeki Emekliler Parkı’nda düzenlenen ’Millet Kıraathanesi’ açılış programında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşalar ile birlikte kıraathanenin açılış kurdelesini kesti. Günlük gazetelerin ve kitapların yer aldığı, çay, kahve ve kekin ücretsiz olduğu kıraathaneye, daha çok emekliler ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak olan milletin kıraathanesi olan ’Millet Kıraathaneleri’nin Kırıkkale şehir merkezinde ilkinin açıldığını ifade eden Başkan Saygılı, "Kırıkkaleli hemşehrilerimiz rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı bir mekân burası. Bizim kültürümüzde olan bir şey, bu kültürümüzde olan bir şeyi de hep beraber devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Kırıkkaleli hemşehrilerimiz buraya gelecekler, bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacaklar ve belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Umarım hepsi memnun olmuştur. Burada bütün hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak Kırıkkale halkımızın hizmetindedir. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu.

73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas, "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz" dedi.

İkinci adreslerinin Millet Kıraathanesi olduğunu dile getiren emekli Bahri Güneş ise "Kışın soğuktan korunacağız. Kapalı bir mekanda oturacağız. Bizi arayanlar için yerimiz burada, Hüseyin Kahya’da Emekliler Parkı’nda bizi bulacaklar. Burası bizim ikinci adresimiz devletimizin verdiği kararlarda, aldığı kararlardan emekliler olarak memnunuz" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku