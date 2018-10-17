Kırım’da üniversiteye düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kırım’ın Kerç kentinde bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, saldırı sebebiyle Sivastopol ve Moskova’da yas ilan edildi.

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Kerç kentindeki bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenciler tarafından çekilen ve saldırıdan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntüler saldırının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde öğrencilerin yaşadıkları korku ve paniğin kameralarca kaydedildiği gözlendi.

Öte yandan saldırı sebebiyle Sivastopol ve Moskova’da yas ilan edildiği öğrenildi.