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16 Ekim 2018 Salı 12:16

“Kırkyama” sergisi TSKM’de açıldı

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında, İstanbul Tekstil Sanatları Derneği üyesi, kırkyama (patchwork) sanatçısı Neşe Yörük Kınay’ın, “Orta Asya’dan Modern...

'Kırkyama” sergisi TSKM'de açıldı
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Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında, İstanbul Tekstil Sanatları Derneği üyesi, kırkyama (patchwork) sanatçısı Neşe Yörük Kınay’ın, “Orta Asya’dan Modern Zamanlara Kırkyama” isimli sergisinin açılışı yapıldı.

Sergide Kınay, Orta Asya Türkleri’nin göçebe kavimlerinde ihtiyaçtan doğan, göçlerle bütün dünyaya yayılan “kırkyama” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Yüzyıllar içinde geliştirilip, sanata dönüşen “kırkyama” sanatının günümüzde teknik ve matematiksel hesaplarla yapıldığını ifade eden Kınay, “Kırkyama ülkelerin kültürlerini yansıtıyor. Anadolu’nun kumaşlarında yeniden doğan, çeyiz sandıklarının içinde kaybolan bu eserler günümüzde sanat çalışmalarının parçası haline geldi. Sonu gelmeyen bir macera olan kırkyama ile rengarenk dünyalar yaratıyoruz” dedi. Kırkyama ile hazırlanan eserlerin yanı sıra elbise, ceket, yelek ve çantaların sergilendiği sergi, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergi, 21 Ekim’e kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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