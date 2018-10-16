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16 Ekim 2018 Salı 14:02

Kırmızı altın safran için hasat etkinliği düzenlendi

Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran’ projesi kapsamında safran hasadı etkinliği düzenlendi.

Kırmızı altın safran için hasat etkinliği düzenlendi
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Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran’ projesi kapsamında safran hasadı etkinliği düzenlendi.

2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce projelendirilen ‘Dünya Miras Kenti’nin Kırmızı Altını Safran ’ projesi kapsamında Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde İsmail Yılmaz’a aite safran tarlasında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, şehirlerin önemli değerleri olduğunu, Karabük’ün de değerinin Safranbolu olduğunu belirterek, 2000’li yıllarda safran üretiminin bitme noktasına gelmiş olması son derece beni üzüyor. Yeniden hareket başlattık diyebiliriz. Burada rakamları vermeyeceğim ama ne kadar safran ekiyoruz, ne kadar hasat ediyoruz. Bunları rakamsal anlamda bilsek bunlar bizi üzer. Kente ismini vermiş olan ve mücevher olarak sunduğumuz bitkinin elimizden gitme noktasına kadar gelmişiz. Buna hep beraber sahip çıkacağız. Safran hasadının, üretiminin tekniklerini geliştirip sahip çıkmamız lazım” dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safran’ın Safranbolu’ya ismini, rengini her şeyini verdiğini ifade ederek, Safrandaki bu ekimindeki dikimindeki bu meşakkat Safranbolu’nun değerli insanlarının mücadelesini de yansıtıyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Vali Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile diğer protokol üyelerine safran ekim ve söküm makinesi tanıtıldı.

Saraçoğlu ve protokol üyeleri safran tarlasında incelemelerde bulunurken, öğrencilerle ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
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