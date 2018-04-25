‘Kırmızı elmas’ta erken hasat

Türkiye’nin önemli organik çilek üretim merkezi olan Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu’da bu yıl çilek hasadı erken başladı.

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezi olan Kurşunlu Mahallesi’nde çileğe ilgi her geçen gün artıyor. 9 ay sürecek hasat bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken başlarken, çilek mahalle sakinlerinin geçim kapısı oldu. Günlük 60 TL’ye kadınlar tarafından toplanan ürünler, onlarca kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor. İnegöl’de toplanan çilekler ise Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor. Bu yıl çileğin yaklaşık 8 bin dönüm alana ekildiği bildirilirken, çileğin şuanda fiyatı 3 TL olarak açıklandı.

Kurşunlu’nun tek geçim kaynağı

Çilek hasadına başlayan tarla sahibi Mustafa Akyıldız, Kurşunlu Mahallesi’nin tek geçim kaynağı olan çilekte bu yıl hasadın başladığını ifade ederek, “Çilek üreticilerimize bol ve kazançlı hasat dönemi diliyorum. Kurşunlu çileğinde hasat her yıl genelde Mayıs ayının ilk haftasında başlıyordu ancak bu yıl çok yağış olmaması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı hasat bu yıl erken başladı. Hasat Kasım ayına kadar devam edecek. Her üç günde bir biz tarladan ürün topluyoruz. Ortalama 8-9 ay çilek topluyoruz. Bu yıl çilek 8 bin dönüme dikildi. Çilek, Kurşunlu halkının geçim kaynağı oldu. Kurşunlu’da artık herkes çilekle yatıp, çilekle kalkıyor. Herkes çilekten memnun. Bu çilek, Kurşunlu’nun kırmızı elması. Çilek ekimine Kurşunlu Mahallesi olarak 12 yıl önce başladık” dedi.

Mustafa Akyıldız, “Kurşunlu’nun geçim kaynağı şuanda sadece çilek. Başka ürünler ekenler de o ürünlerden vazgeçip çileğe yöneldi. Ektiğimiz çileğin tadı ve aroması diğer çileklere göre çok güzel. Bizim topladığımız Kurşunlu çileği Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Çileğimizi bir alan bir daha bırakmıyor. Rengi, aroması ve tadı diğer çileklere göre çok farklı. Çilek, hem mahallemizdeki kadınlara hem de dışarıdan gelen bayanlara ciddi geçim kapısı oldu. Çileğin kilo fiyatı bu yıl 3 TL’den başladı” diye konuştu.

Kurşunlu halkı olarak geçimlerini tamamen çilekten sağladıklarını belirten Akyıldız, “Önceden fasulye ekiyorduk bu tarlalara ama kar oranı düşüktü, neredeyse çiftçiler batma noktasına gelmişti ama çilek ekmeye başladığımızdan buyana hiç sıkıntı çekmiyoruz. Çilek üretimi yılın 9 ayı devam ediyor. Bu yıl havalarında biraz sıcak olmasına bağlı ürünlerimizi daha erken çıkardık. İlk hasadımızı Nisan’da aldık, ikinci hasada geçmeden periyodik bakımlarını yapıyoruz. Çilek çok hassas bir meyve olduğu için sürekli ilgi, alaka istiyor. Eğer ki bakımlarınızı yapmazsanız üretiminiz düşer. Ürünlerimizde hayvan gübresi kullanıyoruz, organik olması bizim temel amacımız. Çilek dayanıklı bir ürün olmadığı için hızlı bir şekilde tüketiminin yapılması lazım. Biz buradan Türkiye’nin dört bir yanına çilek satıyoruz. Kurşunlu’da artık her yerde çilek üretimi yapılıyor. Artık Kurşunlu’nun geçim kaynağı çilek” diye konuştu.