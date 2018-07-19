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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:14

Kırsalda asfalt sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’in kırsal mahallelerinde yaptığı asfaltlama çalışmaları devam ediyor.Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı....

Kırsalda asfalt sevinci
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’in kırsal mahallelerinde yaptığı asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenişehir’de merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Süleyman Çelik, ‘Şu an Beypınar ile Kirazlıyayla mahalleleri arasındaki 3,5 kilometrelik yolda çalışmalar yapılıyor. Alt malzeme serildi. Sonra sıkıştırma yapılacak. Ardından asfalt dökülecek. Gökçesu ile Bilecik Erkoca köyü arasında 2 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapılacak. Yine Kavaklı Mahallesi’nde 5,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt işi devam ediyor. Bunun 3 kilometrelik bölümü tamamlandı. Ancak elektrik direkleri yüzünden biraz ağır yürüyor. BUSKİ alt yapı çalışması yaptığı kırsal mahallelerin tamamını ya asfalt ya da parke taşı ile kaplıyor. Şu an kırsal mahallelerimizde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Yenişehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
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