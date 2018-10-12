Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: 'Parayı çöpe atıyoruz'

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Ülkemizde birçok fabrika var. Bunların atık ısılarını maalesef doğaya bırakıyoruz. Parayı çöpe atıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, özel bir otelde düzenlenen toplantı, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un konuşmasıyla başladı.

Basına kapalı olarak yapılan toplantı sonrası konuşan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, atık ısılardan elde edilen enerjinin önemine dikkat çekerek, “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak Ekim ayı olağan meclis toplantımızı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdik. 116 belediyenin hem jeotermal hem yenilebilir enerji, şehirlerimizde turizm ve ısıtma gibi birçok alanında işbirliği yaptığımız hem tecrübelerimizi paylaştığımız, hem teknik açıdan belediyelere eğitim verdiğimiz sempozyumlarla, konferanslarla bu alanda belediyelerin ve yerel yöneticilerin ilgisi yüksek tutmaya gayret ettiğimiz bir birliğiz. Ülkemizin en önemli gündemi enerji. Çünkü dışa bağımlıyız maalesef enerjide. Bu toplantıların sonrası ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yerel seçimler sonrası yeni dönemde şehir ısıtmalarını ve buna da dışa bağımlılıktan kurtarmak için projeleri konuştuk. Bunun ilgili Danimarka ve başka ülkelerde temaslar yapıldı. Enerji Bakanlığımızın da bu alanda çalışmaları var. Onun da içinde belediyeler olarak bizler varız. Çünkü şehirlerin sahibi belediyelerdir, yerel yöneticilerdir. İnşallah Türkiye’nin bu manada şehir ve bölgesel ısıtmalarını atık enerjiyi doğru kullanarak çözeceğiz. Ülkemizde birçok fabrika var. Bunların atık ısılarını maalesef doğaya bırakıyoruz. Parayı çöpe atıyoruz. İnşallah bu yeni geliştirilen projeler ve konseptlerle bunların hepsini şehir ısıtmalarında tekrar kullanabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, “Enerji çok önemli artık ülkelerin sürdürülebilirliği enerji problemini çözüp çözmemesine bağlı. Yani konforlu bir sürdürülebilirlik için en başta enerji problemini çözmek gerekmekte ve en iyi şekilde planlamak gerekmekte. Tabi bu konuda genel politikalar hükümetimiz tarafından saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 15 yılda önemli adımlar atıldı ve önemli politikalar üretilmekte. Ben şuna inanıyorum. Artık ülkenin sadece enerji konusunda değil, ekonomi, daha yaşanabilirlik, daha müreffeh bir ülke için belediye başkanlarına ve belediyelere çok büyük görev düşmekte olduğu inancında olan bir belediye başkanıyım. Yani bu konuların çözümü şehirlerimizin planlanmasında şehirlerimizin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Enerji kullanımı, verimliliği bizim en önde işimiz olduğu inancındayım” diye konuştu.