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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:45

Kış mevsimi öncesi yollar onarılıyor

Muş Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesi kent genelindeki yolların bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı.Yaklaşan kış mevsimi öncesi tahrip olan yolların onarımına ağırlık veren Muş Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması...

Kış mevsimi öncesi yollar onarılıyor
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Muş Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesi kent genelindeki yolların bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi tahrip olan yolların onarımına ağırlık veren Muş Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için sorumluluk bilinci ile hareket ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon kazılarının yapıldığı yolları onarmaya devam ediyor. Kazı yapılan bölgeleri alt yapı malzemesi ile sıkıştıran ekipler, daha sonra parke veya asfalt döşeme yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Geçici olarak yapılan bakım ve onarım çalışmaları, Muş’un içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamen yenilenmesi ile son bulacak. Gelecek yıl alt yapı projesi ile tüm hatları yenilenmesini tamamlayacak olan Muş Belediyesi, hemen akabinde üst yapı döşemelerine başlayarak kentteki bütün yolları yenilemeyi planlıyor.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, hemen hemen bütün mahallelerde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, eksiklikleri gidermek için adeta seferber olduklarını söyledi. Zamanla yarışarak hizmet sunduklarını kaydeden Başkan Asya, “İklim şartlarından dolayı çalışma sezonumuz çok kısıtlı. Bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Her günü dolu dolu geçiriyoruz. Her yılsonunda bir sonraki yılda yapmayı düşündüğümüz çalışmalar üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Sonuç olarak yaptığımız planlamaya göre hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Ancak bazen istemediğimiz gelişmeler de yaşanabiliyor. Yağışların yoğun olması çalışma koşullarımızı kısıtlayabiliyor. Buna rağmen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için cadde ve sokaklardaki tahribatları onarmaya devam ediyoruz. Tamamlanma aşamasında olan projelerimize hız verdik. İnşallah sorunsuz bir kış mevsimi geçiririz. Belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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